Bar Nurzia, la protesta di Natalia: “Fatemi riaprire in Piazza Duomo”

L’AQUILA – «Sono 4 anni che sto fuori dal Bar Nurzia. Ora non me ne vado più». Poche parole ma decise quelle di Natalia, proprietaria del Bar Nurzia. Lei, che aspetta di rientrare nella sua sede storica di Piazza Duomo, ha scelto la protesta

L’attività non riapre, non nella sua sede temporanea: i locali storici, nella centralissima Piazza Duomo, sono ormai pronti. Tuttavia non è ancora possibile ripartire lì dove tutto è cominciato. Dove, inoltre, non mancano gli spazi per garantire le condizioni di sicurezza imposte nella Fase di ripartenza post Covid.

Natalia Nurzia spiega alla redazione del Capoluogo:

«Ho raggiunto il limite. Il Bar Nurzia è pronto, mancano solo lampadari e macchina del caffè. La struttura è grande, ho il bagno per i dipendenti, gli spogliatoi. Tutto è in regola: perché devo restare fuori? Io non lo capisco. Ho scritto al direttore dei lavori, ai progettisti. Sto ancora aspettando una risposta».

A dare supporto all’azione di protesta di Natalia Nurzia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

«Il Comune purtroppo, oltre a sollecitare Consorzio, Struttura Tecnica e Impresa, può solo fare da spettatore. Dispiace che un’attività e un marchio simbolo della città dell’Aquila si trovino ad affrontare simili difficoltà, soprattutto in questo momento delicato di crisi economica. L’auspicio è che in anticipo sui tempi di conclusione lavori previsti si possa rivedere il bar riaperto».