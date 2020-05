Una T-shirt per ripartire, #iocomproapratola

#Iocomproapratola è l’hashtag per ripartire dopo l’emergenza Coronavirus che arriva dall’Abruzzo aquilano laborioso.

Dopo il lungo lockdown, arriva una storia di impegno e creatività: il giovane imprenditore Luigi Santilli, titolare del Bar Sugar a Pratola Peligna lancia l’hashtag #iocomproapratola, con l’obiettivo di sostenere e rilanciare il commercio locale.

Il trentenne pratolano lavora nell’attività di famiglia da ormai tredici anni, da quando i genitori hanno passato a lui il testimone.

Oggi ha deciso di rimboccarsi le maniche, non soltanto per la sua attività, ma per tutti i colleghi del territorio.

Una prima iniziativa di #iocomproapratola ha riguardato la “mappatura” delle attività commerciali aperte e della loro disponibilità a fare asporto e/o consegne a domicilio.

In questo modo, Luigi ha pensato di aiutare le persone che quotidianamente vedeva arrivare al bar per chiedergli informazioni e, allo stesso modo, i commercianti più anziani – che non hanno dimestichezza con i social e le nuove tecnologie.

Grazie a questa prima iniziativa, quindi, è possibile conoscere gli orari e la possibilità di acquistare in modalità “asporto” oppure “consegna a domicilio” per ogni tipo di attività.



Una nuova interessante iniziativa è quella della vendita di T-shirt con il logo #iocomproapratola, che consentiranno al giovane imprenditore di acquistare due macchine per la sanificazione all’ozono, da mettere a disposizione dei locali commerciali di Pratola Peligna.

La sanificazione sarà gratuita: i commercianti non pagheranno la quota prevista (da un euro a due euro al metro quadrato), ma soltanto la prenotazione (quindici euro).

Le T-shirt, fornite dai rivenditori della zona, costano dieci euro.

Luigi spiega che, nel caso ci fossero fondi sufficienti, acquisterebbe anche mascherine e i prodotti previsti per la sanificazione quotidiana dei negozi.

La notizia dell’iniziativa ha raggiunto in poche ore altri comuni abruzzesi, che hanno contattato il giovane titolare del Bar Sugar per avviare iniziative analoghe.

#iocomproapratola