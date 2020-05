L’Aquila – Mercoledì instabilità diffusa nella giornata con piogge al mattino che tenderanno ad intensificarsi nelle ore pomeridiane. In serata si attendono piogge sparse su tutto il territorio. Temperature comprese tra +7 °C e +17°C.

In Abruzzo condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge estese su tutta la regione al mattino, fenomeni anche intensi nelle ore pomeridiane. In serata persiste l’instabilità con precipitazioni diffuse sulla costa e sulle zone interne.

In Italia tempo instabile specie al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse, migliore altrove con schiarite ad ovest. Residue precipitazioni al pomeriggio, migliora in serata salvo locali piogge tra Veneto e Friuli. Giornata perturbata al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge diffuse. Possibili temporali al pomeriggio sui settori interni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Miglioramento in nottata. Giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sulla Campania, Sardegna, Molise, Puglia e Basilicata.

Temperature in sensibile calo al centro-sud Italia.

