Consorzio Pratola, Lega Sulmona a sostegno di Imprudente

Consorzio di bonifica Pratola, operazione verità: Lega Sulmona a sostegno dell’azione di Imprudente e Iovenitti.

Diverse le considerazioni di Nicola De Simone (Coordinamento cittadino Lega Sulmona) e Roberta Salvati (Gruppo consiliare Lega Comune di Sulmona) a seguito della partecipazione alla conferenza stampa dello scorso fine settimana, indetta dall’Assessore Emanuele Imprudente presso la sede di Pratola Peligna del Consorzio di Bonifica Interno – Bacino Aterno e Sagittario. “L’incontro, – scrivono i rappresentanti leghisti – organizzato come noto alla presenza del Commissario Sergio Iovenitti per chiarire la gravissima situazione contabile ed amministrativa riscontrata, ha evidenziato arretrati e buchi finanziari pesanti lasciati dalle passate gestioni. Il Commissario ha difatti illustrato il lavoro fin qui prodotto mettendo in luce carte alla mano, procedure amministrative, atti e delibere quanto meno dubbi, che hanno prodotto condizioni debitorie gravi ed imbarazzanti, già ampiamente riportati dalla stampa locale. L’Assessore Imprudente ha tenuto invece a specificare che, nonostante tutto, la prima preoccupazione sono e devono essere i consorziati, gli agricoltori della Valle Peligna che hanno diritto a ricevere un regolare servizio. E questa è anche la preoccupazione della Lega Sulmona“.

“L’Assessore – ricordano i rappresentanti leghisti – ha poi parlato di “una gestione purtroppo disastrosa, emersa a seguito dell’operazione verità fatta su questo ente ed in atto in tutti i Consorzi di bonifica, che ci ha rafforzato nell’idea che una legge e una riforma era più che mai indispensabile. Più che mai in questo Consorzio che non ha eguali nel resto d’Abruzzo per tipologia di esposizione debitoria”. Si spera quindi che con la nuova legge e la gestione commissariale dell’Ente, si possano individuare gli autori (già noti) di questo disastro e dopo averli chiamati alle loro responsabilità, si avvii un percorso di risanamento nella più totale trasparenza a beneficio dei consorziati e di riflesso della collettività tutta. Il nostro impegno, sarà soprattutto quello di vigilare su tutta l’attività del Consorzio, fino al totale risanamento“.