Bar Nurzia L’Aquila, proprietaria si barrica per protesta

Bar Nurzia, non c’è più tempo per aspettare il locale di Piazza Duomo. Scatta la protesta.

Solo questa mattina l’annuncio da parte del Bar Nurzia sulla mancata riapertura: porte chiuse fino alla riconsegna dei locali storici di Piazza Duomo. I gestori, però, ora hanno deciso di dire basta.

“Domani mattina, alle ore 9,30, mi barrico davanti al Bar Nurzia in Piazza Duomo. Ho fatto appello a tutti per farmi riconsegnare il bar. Ora piu che mi mai in sicurezza e a norma. Ho scritto anche al Sindaco. Nulla. Il bar è finito: ho le utenze da novembre. Chiederò la presenza del Presidente del Consorzio, del Direttore lavori, Strutturista e Sindaco”.

Questo l’annuncio di Natalia Nurzia, che sceglie la protesta eclatante. Già da domani.

La sede di Piazza Duomo, come spiegato dalla stessa Natalia alla redazione del Capoluogo, è stata rinnovata ed è già pronta ad affrontare le rinnovate esigenze imposte dal Covid-19.

“In questo momento in cui le distanze sono importanti, gli ambienti sono grandi e permettono una maggiore sicurezza rispetto a dove eravamo. Avremmo anche lo spazio all’aperto, senza contare che è tutto nuovo, non dovrei nemmeno pulire i filtri dei condizionatori, quindi non ha senso investire altri soldi in una sede temporanea che non garantisce le stesse opportunità. Se non mi ridanno il bar in tempi brevi, sono pronta anche a proteste eclatanti”.

Detto, fatto. Domani 20 maggio sarà il giorno della protesta, direttamente da Piazza Duomo.

Immagine di repertorio dello storico locale di piazza duomo, prima dei lavori