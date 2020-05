Fase 2 e istruzione, D’Eramo: “governo ha dimenticato scuole paritarie”

“Il governo e la ministra Lucia Azzolina fino ad oggi hanno dimenticato che la crisi dovuta al Covid-19 coinvolge anche il mondo delle scuole paritarie”.

Lo afferma il deputato e coordinatore regionale della Lega Luigi D’Eramo.

“Parliamo di 12.500 scuole paritarie dove studiano 866mila ragazzi e lavorano 150mila tra docenti e amministrativi. Sono numeri importanti ma, soprattutto, sono persone che meritano rispetto e considerazione dal governo e dal ministro all’istruzione”.

“C’è il rischio che il 30% delle scuole paritarie non possa riaprire il prossimo settembre a causa del mancato pagamento delle rette da parte delle famiglie e questo comporta anche il non poter onorare lo stipendio ai dipendenti degli istituti”.

Per l’onorevole D’Eramo, “va sottolineato che, in caso di fallimento delle scuole paritarie, ben 900mila ragazzi si riverseranno sul sistema pubblico con un costo per lo Stato e con un problema per il rispetto del distanziamento all’interno delle classi causato dall’incremento di alunni”.

“La Lega ha presentato un disegno di legge per l’istituzione di un fondo da 100 milioni per le scuole paritarie e la destinazione di una quota del 10xmille al loro finanziamento e, alla luce di quanto esposto,punterà i piedi in sede di approvazione del decreto rilancio e chiederà di fare luce su questa nuova categoria di invisibili creata dal governo a firma PD-5S” conclude il segretario regionale della Lega”, conclude.

L’AQUILA: SOSTEGNO SCUOLE PARITARIE, MANCINELLI (FI) “PRESENTATO ORDINE DEL GIORNO URGENTE ”

“In merito alla questione dei mancati sostegni economici alle scuole paritarie da parte del Governo è stato presentato un ordine del giorno urgente al Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, sottoscritto dai rappresentanti della maggioranza consiliare, che impegna questa amministrazione a portare all’attenzione del Governo regionale e nazionale la problematica”.

È quanto si legge in una nota a forma di Chiara Mancinelli, Consigliere Comunale, Presidente di III Commissione Consiliare e vice capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale dell’Aquila.

“La problematica era già emersa nel corso della seduta di Terza Commissione Consiliare dello scorso 14 maggio, da me presieduta, e successivamente – di concerto con i rappresentanti della maggioranza, è stata presentata la proposta urgente di ordine del giorno, che ci auguriamo verrà discussa al più presto”.

“Come Forza Italia si è inoltre provveduto, a livello nazionale, a depositare diversi emendamenti al D.L. Scuola, a sostegno degli istituti scolastici paritari, che ci auguriamo verranno accolti. Un eventuale collasso del sistema scolastico paritario non sarebbe sostenibile, né giusto, pertanto mi auguro che venga finalmente sostenuta la libertà di scelta educativa, senza alcuna discriminazione”.