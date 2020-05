Aiuti alle famiglie dall’associazione Veronica Gaia Di Orio

Aiuti alle famiglie e sostegno ai giovani: questa la mission della onlus dedicata a Veronica Gaia Di Orio.

“In questo momento così difficile – si legge in una nota dell’associazione Veronica Gaia Di Orio – la nostra associazione si è resa disponibile a fornire ogni contributo per nuovi progetti che diano non solo una speranza ai nostri giovani, ma soprattutto vuole mettere in campo aiuti concreti per tutte quelle famiglie del territorio in cui opera che oltre ad affrontare il disagio psicologico dei propri figli necessita di beni materiali”.

L’associazione Veronica Gaia di Orio per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile ancora una volta in prima linea per il prossimo.

Si è pensato quindi di donare ala Caritas, che opera nel Comune dell’Aquila, viveri di ogni specie che possano fornire alle famiglie in difficoltà una mano in questo tempo di vera crisi relazionale ed economica.

L’associazione Veronica Gaia Di Orio si rende disponibile con i propri volontari ad essere di supporto in tutte quelle situazioni relative non solo al disagio giovanile, ma anche e soprattutto ad ascoltare e supportare le tante difficoltà psicologiche generate, in questa fase, dal COVID-1

“Auguriamo a tutti un tempo migliore consapevoli che questo piccolo dono possa essere per voi un sostegno importante”.

Anna e Ferdinando di Orio

Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile Associazione (ODV) Organizzazione di Volontariato – (ETS) Ente del Terzo Settore

DONAZIONI del 5 x MILLE

CF 93095310665

ISCRIZIONI E DONAZIONI

IBAN IT71Y0538703601000002607407

Ufficio di segreteria, coordinamento tecnico e webmaster

E-mail: segreteria@veronicagaia.it

Official site: www.veronicagaia.it

Mail Pec: veronicagaia.odv@pec.libero.it

Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15/17 – 67100 L’Aquila

Sede di Marano dei Marsi: Via Olga, snc. – 67062 Marano dei Marsi, (frazione di Magliano de’ Marsi ) AQ

Centro di Ascolto Giovani di Avezzano: Via Claudio Treves, 16, 67051 Avezzano (AQ)