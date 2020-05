Le Cancelle, l’antico cuore commerciale dell’Aquila alle spalle di piazza Duomo

Le Cancelle è un complesso costituito da quattro case-botteghe del primo ‘400: è l’antico cuore commerciale dell’Aquila.

Si tratta di uno dei monumenti più celebri della città: è un rarissimo esempio di botteghe medioevali del XV secolo.

Al piano terra c’era il negozio che, oltre alla porta, aveva uno spazio per l’esposizione della merce. Nel retrobottega una scala conduceva ai piani superiori. La facciata è caratterizzata da una serie di aperture collegate da archeggiature a tutto sesto e a sesto ribassato.

L’edificio in origine era situato in Piazza Duomo ma fu poi spostato per far posto a quello che, fino al 6 aprile 2009, è stato il Palazzo delle Poste.

Lo studio di architettura di Giuseppe Cimmino si è occupato del restauro post sisma, terminato nel 2019.

Le Cancelle sono alla loro terza vita: la prima in piazza Duomo, poi nel 1928 con il trasferimento in via De Simeonibus e, post 2009, tornano dopo un restauro minuzioso ad un nuovo splendore.

Il restauro post sisma è stato operato in termini di consolidamento, miglioramento sismico e minuzioso restauro, di concerto con l’architetto Marsili e la Soprintendenza.

È stato recuperato il 99 per cento di tutti gli elementi presenti. Anche il manto di copertura è originale: le tegole mancanti sono state recuperate in magazzini storici

Le Cancelle sono vincolate solo negli esterni: le pietre furono riadattate su un edificio già esistente. Gli interni, quindi, non hanno valore ma gli esterni hanno un valore artistico e architettonico non indifferente.

L’intervista di Roberta Galeotti all’architetto Giuseppe Cimmino