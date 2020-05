Imprudente vs Coldiretti Puglia: Abruzzo rimette al centro i pastori

“I pastori abruzzesi sono finalmente al centro dello sviluppo di un mondo, quello zootecnico che per anni è stato abbandonato”.

Così risponde il vice presidente regionale Emanuele Imprudente, con delega all’Agricoltura, alla levata di scudi mossa dalla Coldiretti Puglia, che ha scritto al Ministro dell’Agricoltura Bellanova e al presidente della Regione Puglia Emiliano, per denunciare quanto la legge approvata dalla Regione Abruzzo il 6 aprile scorso in piena emergenza Covid-19 di fatto metta a rischio la pratica storica e tradizionale della transumanza, dichiarata patrimonio dell’Umanità dal Comitato intergovernativo dell’Unesco a dicembre 2019.

Coldiretti Puglia ha scritto anche al governatore Emiliano in quanto coordinatore degli assessori all’Agricoltura in Conferenza Stato – Regioni.

“La Legge regionale dell’Abruzzo, che non ha alcun collegamento con l’emergenza epidemiologica COVID-19 così come invece dichiarato, entra nel merito dell’utilizzo degli usi civici, facendo saltare regole condivise che hanno garantito fino ad oggi la storica pratica della transumanza. La loro applicazione rischia di mettere a rischio, se non addirittura di vietare l’attività agro-pastorale legata alla tradizione della Transumanza con lo spostamento in estate delle greggi dalle regioni contigue all’Abruzzo, come la Puglia”, è la denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

“La pratica della transumanza tra le regioni Puglia e Abruzzo, sino agli anni ’60, contemplava – spiega Coldiretti Puglia – lo spostamento di un numero di ovini ingentissimo, quasi un milione di capi e di altrettante mandrie di vacche. Sono tangibile testimonianza oggi di questa ultrasecolare pratica i Tratturi, le antiche vie erbose di collegamento tra Puglia e Abruzzo, come il Regio Tratturo che, lungo ben 244 chilometri, collega L’Aquila con Foggia”.

“Le dichiarazioni della Coldiretti Puglia in materia di pastori e transumanza mi lasciano stupito e meravigliato – spiega Emanuele Imprudente sentito dal Capoluogo – questa legge 100% abruzzese è stata condivisa con tutte le organizzazioni sindacali agricole Abruzzesi Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri e con gli allevatori del nostro territorio e ne sono testimonianza i comunicati di condivisione e di apprezzamento”.

“La legge è giusta – rimarca – perchè definisce in maniera chiara che i pascoli devono andare prima agli allevatori abruzzesi e poi al resto dei territori. La levata di scudi in casa Pugliese evidentemente è solo la conseguenza palese di aver colto nel segno, aver fatto una legge giusta e aver scoperto una falla. L’Abruzzo rimette al centro per la prima volta i suoi pastori e i lavoratori agricoli, potenziando così lo sviluppo di un mondo, quello zootecnico che è stato negli anni abbandonato e terra di conquista di troppi”.

“É una legge che stanno ‘copiando’ e valutando anche altre regioni in Italia. Faccio un appello – conclude Imprudente – al governo nazionale affinché sia terzo e non ascolti chi potrebbe tirarlo per la giacca per vari motivi. Mi auguro che le prerogative degli allevatori abruzzesi vengano salvaguardate così come ha fatto questa amministrazione regionale“.

Coldiretti denuncia stop alla transumanza con nuova legge regionale Abruzzo.

“La normativa abruzzese del 6 aprile pone criteri di accesso all’uso dei fondi attraverso l’istituto degli usi civici, non solo irrazionali ed immotivati, ma soprattutto discriminatori, chiudendo di fatto alle altre regioni, violando palesemente i dettami Comunitari e Nazionali, oltre che creare turbativa e grande preoccupazione per gli operatori zootecnici interessati”, è quanto ha dichiarato il delegato confederale di Coldiretti Foggia, Pietro Piccioni.