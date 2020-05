Fase 2, riparte anche Lello Panarelli

Dopo la chiusura imposta dall’emergenza Covid riapre anche Raffaele, “Lello” Panarelli, negli storici locali di Piazza Palazzo.

Lello Panarelli, un’istituzione nel capoluogo per l’abbigliamento da uomo, di nicchia e di classe, è molto conosciuto in città, per i suoi modi sempre garbati e quell’aplomb, di stampo inglese, come i suoi abiti di buona fattura.

Un ritorno, dopo l’inaugurazione del negozio lo scorso 27 febbraio, restaurato dopo i danni conseguenti al terremoto del 6 aprile 2009.

Successivamente al sisma, Panarelli si era ricollocato presso il centro commerciale di via Vicentini.

“Siamo lieti di annunciarvi che da lunedì 18 Maggio, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, riapre il nostro store Uomo in Piazza Palazzo 29. Vi aspettiamo!”, ha scritto Panarelli sulla pagina Facebook. del negozio.

In bocca al lupo a Lello Panarelli dalla redazione del Capoluogo.