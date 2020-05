Quintali di fieno consegnati dagli Alpini del gruppo Ana del 9 Reggimento al maneggio di Capitignano… per la gioia di Ciccio, Ettore, Commander e degli altri cavalli.

Giovedì 30 aprile un camion dell’Esercito Italiano e mezzi della Sezione Nazionale Alpini Abruzzi sono arrivati presso il circolo ippico “Margarete Horse Ranch” di Capitignano (AQ) con carichi di bontà per pony e cavalli. Un gesto che non è passato inosservato alla redazione de L’Arca di Noè, rubrica dedicata agli animali del TG5, che ha dedicato un servizio all’iniziativa andato in onda all’interno dell’edizione di domenica 17 maggio.

Gli Alpini in Armi e in congedo, sono soliti ad iniziative a favore della sfera sociale. Il 9° Reggimento Alpini dell’Aquila, su richiesta da parte del Comune di Capitignano, è subito intervenuto per garantire il trasporto e, insieme agli Alpini della Sezione Abruzzi, all’acquisto.

“Il fieno è stato donato al maneggio al fine di continuare a rifocillare gli animali e a garantire le cure necessarie per una pronta ripresa dell’attività post emergenza sanitaria da Covid19. Un intervento piccolo ma estremamente importante, un intervento che ancora una volta esemplifica la forte connessione che c’è tra Esercito e Paese, tra Alpini e territorio abruzzese” dice il Colonnello Paolo Sandri.

L’aiuto degli Alpini non è solo un gesto di solidarietà ma anche un segnale di attenzione per chi lavora al servizio dell’intera collettività.