Riparte la funivia, Biondi: Gran Sasso offerta turistica di qualità

È ripartita questa mattina la Funivia del Gran Sasso.

A salire in cima a bordo della funivia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“La funivia si inserisce all’interno di una offerta turistica che comprende tutto il Gran Sasso” ha detto il sindaco durante la diretta in onda sulla sua pagina Facebook.

“Un’offerta turistica di qualità che vede al centro proprio il Gran Sasso e dal quale ripartire dopo l’emergenza Covid”.

Nella funivia sono stati segnati gli spazi per rispettare il distanziamento sociale.

Il sindaco ha ricordato poi che dopo la prima fase dell’emergenza Covid, adesso è tornata nella disponibilità del Centro turistico del Gran Sasso la struttura dell’hotel Cristallo, utilizzato come presidio post dimissioni per i pazienti risultati positivi al Coronavirus e spostati lì in attesa del tampone negativo.

“Da qualche giorno il Cipe ha deliberato un contributo di 9 milioni di euro affinché si possa strutturare un piano di investimenti sul Gran Sasso. Adesso è in fase di redazione un nuovo piano di sviluppo con nuova strategia che andrà a beneficio di tutto il territorio“.

“Immaginiamo – ha concluso un’unica offerta turistica di qualità che interpreti al meglio il bisogno di libertà e che vede proprio il nostro Gran Sasso al centro”.