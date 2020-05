Alla guida ubriaco, entra in un bar in mutande: denunciato

Pomeriggio movimentato, ieri, a Capistrello. Giovane alla guida semina il panico tra le vie del centro, poi entra in un bar con indosso slip e accappatoio. Il proprietario si oppone e scoppia la lite: denunciato.

Protagonista del fatto un 26enne residente in un paese vicino della Valle Roveto. Il ragazzo, alla guida di un’automobile, ha percorso le vie del centro cittadino di Capistrello ad alta velocità, spaventando i residenti e passanti. Poi ha tentato di entrare in un bar, con addosso soltanto le mutande e l’accappatoio. Non indossava neanche la mascherina.

Al rifiuto del gestore del locale il il giovane ha iniziato a urlare e offendere l’uomo. Necessario l’intervento dei Carabinieri della locale stazione che hanno condotto in caserma il 26enne, dopo che aveva provato a chiudersi nella sua auto.

Dopo i controlli dei militari, il giovane è risultato positivo all’alcol test. Scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e resistenza a pubblico ufficiale.