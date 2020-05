Ricostruzione L’Aquila, nuova vita per tre chiese

L’Aquila rinasce anche dalle Chiese. Il Cipe sblocca 92 milioni di euro per tre linee di intervento tra il Capoluogo e il Cratere.

Per le tre Chiese arrivano 6 milioni di euro, risorse che finanzieranno gli interventi di ricostruzione. Undici anni dopo L’Aquila riabbraccia tre fulcri di fede e spiritualità della sua gente e tre simboli religiosi cittadini danneggiati dalla scossa del 6 aprile.

Gli interventi di ricostruzione riguarderanno precisamente: la Chiesa di Santa Maria Mediatrice a Valle Pretara, la Chiesa di Santa Maria e San Biagio di Tempera e la Chiesa della Madonna del Carmine a Genzano di Sassa.

Su Valle Pretara si sono espressi l’assessore alle Politiche Sociali Francesco Cristiano Bignotti e il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo. “Il finanziamento previsto in data odierna con delibera Cipe che stanzia 2 milioni di euro, di cui 250mila già per il 2020, per la ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Mediatrice nel quartiere di Valle Pretara rappresenta un altro tassello fondamentale per la coesione sociale del territorio volto a ridonare quanto prima ai cittadini un luogo fisico che negli anni è sempre stato un punto di riferimento.”

“Questo è il risultato di un lungo percorso di attenzione che abbiamo rivolto al territorio cittadino nella sua totalità e complessità: nello specifico il finanziamento si va ad affiancare a quello già deliberato relativo alla ricostruzione della storica scuola elementare come anche ai provvedimenti per far partire in breve tempo i lavori di demolizione e ricostruzione oltre ai lavori già eseguiti per la sistemazione dell’assetto viario. In un momento di particolare criticità come quello che stiamo vivendo, questo traguardo assume anche un ulteriore significato di speranza per tutti i cittadini che hanno bisogno di riscoprire i loro punti di riferimento ed avere delle certezze. Ringraziamo quindi anche il Sindaco Pierluigi Biondi che ha seguito tutto l’iter con grande attenzione, comprendendo da subito l’importanza della tematica.”

Ricostruzione, le risorse assegnate: i numeri

Il via libera allo stanziamento dei fondi per la ricostruzione pubblica c’è stato nella riunione svoltasi ieri mattina in videoconferenza. Nel dettaglio si tratta, di 37,2 milioni, relativi al piano annuale 2020 ed al Social housing, destinati a interventi su strutture ricadenti nel territorio comunale, come le chiese di Valle Pretara, Tempera e Genzano di Sassa, il cimitero di Sassa, quello di Roio ed il relativo loculario, edifici di edilizia popolare di competenza Ater dell’Aquila, le ex scuole di Genzano di Sassa e San Giacomo, Palazzo Ducale a Paganica e la delegazione di Preturo.

Dei 24,7 milioni destinati allo sviluppo della città dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma attraverso l’assegnazione di risorse a valere sul programma ReStart, circa 19,2 milioni sono per progetti ricadenti nel territorio comunale, di cui oltre 8,7 milioni per il rilancio del Gran Sasso (cui si aggiungerà un altro mezzo milione frutto di economie recuperate dalla delibera Cipe 135 del 2012), 4,3 milioni per il Collegio universitario Ferrante d’Aragona, 3,9 milioni per la mobilità elettrica e 128mila euro per la Scuola internazionale, per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico.

Ulteriori 2,1 milioni sono stati assegnati per il potenziamento di attività turistiche e culturali dell’Aquila e del cratere.