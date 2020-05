quarantenacovid, Biondi torna a casa dopo un mese

L’AQUILA – Covid e quarantena, che cosa ti è mancato? Quale sarà la prima cosa che farai alla vera fine del lockdown? Cosa resterà nei ricordi di questa quarantena? Certo è che nulla sarà come prima.

Il Capoluogo racconta momenti di quarantena. Desideri di normalità, di caffè al bar, di abbracci ai propri nonni, di serate con gli amici, di reunion con i colleghi, anche in ufficio. Quella normalità mancata per mesi che sono sembrati un’eternità, nella lotta quotidiana contro il Covid.

Il primo racconto arriva dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che torna a casa dopo un mese lontano, in quarantena.

Mascherina a coprire bocca e naso, scarpe lasciate fuori l’ingresso di casa e la porta aperta dalla piccola Nina che esulta e abbraccia il sindaco, o meglio il suo papà. Perché il coronavirus è stato anche e soprattutto questo: è stato distanza fisica e lo sarà ancora.

Mai come in queste settimane la mancanza degli affetti si è fatta sentire, mai come in questi lunghi giorni si è riscoperto il valore della famiglia, sia per chi l’ha vissuta h24, sia per chi è rimasto lontano e ha ridotto le distanze con una videochiamata.

Allora raccontateci la vostra #quarantenacovid. Condividere un’emozione, spesso, può avvicinare un popolo, chiuso in casa e stretto in un grande abbraccio, ma solo virtuale. Aspettando la normalità.