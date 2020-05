L’Aquila, rilancio post Covid: 648mila euro per le attività produttive

L’Aquila, 648mila euro per il rilancio delle attività produttive, messe in difficoltà da due mesi di serrande abbassate per il pericolo Covid. Fase 2 e Fase 3 già all’attenzione: il Capoluogo si prepara a ripartire, di nuovo.

Misure per 648mila euro, quelle programmate a sostegno del commercio e delle attività produttive. Il piano pr L’Aquila è stato illustrato questa mattina a Piazza Duomo, nel corso di una conferenza stampa, dal primo cittadino Pierluigi Biondi e dal vice sindaco, con delega al Commercio e alle Attività produttive, Raffaele Daniele. Presenti anche i Capigruppo in Consiglio comunale.

Gli interventi riguarderanno: proroghe o esenzioni sul pagamento di tributi, Ztl in centro per favorire il movimento tra le attività nel cuore cittadino, un fondo per la promozione turistica dell’intero territorio.

Attività produttive L’Aquila, ripartenza post-Covid: le misure

– Tra i provvedimenti che il Comune adotterà a sostegno delle attività cittadine, la già annunciata riduzione della Tari per il periodo di chiusura imposto, con conseguente raddoppio delle rate che passano da 3 a 6: tutte le misure sulla Tari sono applicabili anche a contribuenti morosi o inadempienti;

– la proroga delle scadenza per il pagamento dei tributi comunali al 30 settembre;

– la riduzione del 25% delle tariffe sui canoni di installazione dei mezzi pubblicitari-Cimp;

– 3 spazi pubblicitari 6×3 a disposizione gratuita per le associazioni di categoria;

– l’esenzione del canone cosap fino al 31 ottobre;

– esenzione pagamento della prima rata dell’Imu per le strutture ricettive (come previsto dal Decreto Rilancio);

– semplificazione procedure per la concessioni di spazi pubblici, con un massimo di 15 giorni per ogni autorizzazione;

– raddoppio delle superfici di suolo pubblico;

– Ztl in centro storico;

– un fondo per la promozione turistica e culturale del territorio.