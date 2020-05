L’Aquila, peculato su introiti parcheggi: sequestro di immobili alla società di gestione

L’AQUILA – Peculato, sequestrati immobili e terreni ai responsabili della società che gestisci i parcheggi del Comune.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro per 270.000 euro, emesso dal GIP del Tribunale dell’Aquila – Dr. Stefano Iannaccone – nei confronti degli amministratori pro tempore della società incaricata, fino al 2019, della gestione e manutenzione dei parcheggi pubblici del Comune di L’Aquila.

La misura cautelare giunge al termine di indagini delegate alle Fiamme Gialle aquilane dalla Dott.ssa Roberta D’Avolio, Sostituto Procuratore della Repubblica di L’Aquila, finalizzate a riscontrare eventuali ipotesi di reato nell’ambito degli adempimenti contrattuali ricadenti sulla società cui, dal 2002, erano stati affidati i servizi connessi alla gestione dei parcheggi, tra i quali anche la riscossione dei relativi corrispettivi.

Gli accertamenti hanno evidenziato che tra il 2009 e il 2017 la società – “incaricata di pubblico servizio” – avrebbe omesso di versare al Comune, in violazione a quanto stabilito da apposita convenzione, parte degli introiti derivanti dalla gestione in concessione del parcheggio, integrando così gli estremi del reato di peculato.

Nei confronti degli amministratori pro-tempore della società, M.A (62) e M.P. (42) è stata così data esecuzione al provvedimento di sequestro, anche per equivalente, di beni immobili – tra fabbricati e terreni situati nelle province di Chieti e Pescara – per complessivi 270 mila euro. L’operazione di servizio appena conclusa testimonia come l’attività della Guardia di Finanza sia finalizzata ad assicurare un sempre più efficiente contrasto agli sprechi di denaro pubblico.