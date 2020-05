Fase 2 e scuole guida, riprende in Abruzzo attività formativa

Dopo oltre 2 mesi di stop forzato conseguente all’emergenza Coronavirus riprende in Abruzzo l’attività formativa presso le scuole guida.

Le scuole guida sono uno dei settori più colpiti dalla crisi causata dal lockdown.

Il Capoluogo ha raccolto nei giorni scorsi l’appello disperato di una istruttrice di una delle tante scuole guida sparse per l’Italia, preoccupata, come tanti suoi colleghi, per il protrarsi delle chiusure.

Adesso, finalmente, dopo più di due mesi di inattività, da lunedì 18 maggio ripartono le attività formative delle autoscuole e delle scuole nautiche in Abruzzo.

È quanto annuncia la Confarca (confederazione italiana che rappresenta le scuole guida e gli studi di consulenza), dopo il via libera alle linee guida per la ripartenza nella fase 2, arrivato nella serata di ieri dall’ente regionale presieduto da Marco Marsilio con l’ordinanza n.59.

Le 7 mila scuole guida sparse per il Paese danno lavoro a circa 30 mila persone e adesso, a causa del Covid e del prolungamento delle chiusure, molte di queste stanno rischiando la chiusura, dal momento che continuano a pagare gli affitti dei locali delle loro sedi e le utenze, “senza percepire nemmeno un centesimo”.

Il problema che si è creato per le scuole guida è legato all’impossibilità di poter attivare formule di didattica a distanza come accaduto per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado.

Secondo la Legge in materia, le autoscuole possono solo organizzare sessioni di ripasso o sostegno.

Con l’ordinanza 59 adesso è stato approvato il protocollo con le misure di prevenzione che la confederazione ha stilato attraverso l’ausilio di consulenti esterni, e che sono state sottoposte lunedì 11 maggio sia al Ministero dei Trasporti, sia ai singoli enti locali, per velocizzare la ripartenza delle attività delle scuole guida.

“Siamo molto soddisfatti della decisione della Regione Abruzzo di farci ripartire – afferma Paolo Colangelo, presidente della Confarca – Le nostre linee guida sono dunque risultate valide ed affidabili per far fronte all’emergenza Covid 19 e ci aspettiamo che vengano approvate al più presto anche a livello nazionale”.

Di seguito l’ordinanza n.50 della Regione Abruzzo relativa alla riapertura delle scuole guida:

…15. che, relativamente alle autoscuole:

a) l’art. 1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di idoneità alla guida di cui all’art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell’attività di istruzione di guida ai fini del conseguimento dell’idoneità;

b) il codice ATECO 85.53 Attività delle scuole guide, risulta presente nell’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l’automobile un “luogo di lavoro” e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell’istruttore e del discente e la sanificazione dell’automobile dopo ogni guida;

c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica” (cfr., Allegato 8);

d) è consentita l’attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsabile all’attività didattica;

16. dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.