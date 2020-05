Coronavirus e sport, Noemi Tazzi: l’angelo che lavora dietro le quinte

L’AQUILA – In tempi d’emergenza risalta l’immagine di chi si rimbocca le maniche e trova tempi e modi per pensare agli altri. Tra questi a L’Aquila brilla Noemi Tazzi – dirigente del comitato aquilano MSP Italia – per tutti “l’angelo che lavora dietro le quinte dello sport”. Alla faccia del coronavirus.

“In questo periodo abbiamo assistito a molte forme di aiuto e sostegno da parte di svariate figure, che si sono trovate a fronteggiare una situazione difficoltosa, mostrando tuttavia interesse per la collettività. Tra questi non sono mancati coloro che si sono battuti per l’interesse delle attività sportive. Abbiamo la volontà di segnalare e ringraziare il nostro “angelo”: il suo nome è Noemi Tazzi, dirigente del comitato Aquilano dell’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, MSP ITALIA”.

Il grazie a Noemi Tazzi arriva dal fronte di associazioni sportive del territorio unite: A.S.D. Sporting Villa, A.S.D. Kg Dance Latino, A.S.D. Senza Pensieri, A.S.D. Polisportiva Cam Federlibertas L’Aquila, A.S.D. Basket 2K5, A.S.D. En Forma, A.S.D. Vesta Accademy, A.S.D. Academy L’Aquila Dance, A.S.D. New Dabliu, A.S.D. Forconia, A.S.D. World Gym Center, A.S.D. Fenici, A.S.D. Outdoor Sport Abruzzo, L’Aquila Yoyo’, A.S.D. L’Etoile Subiaco, GAP ssdrl, A.S.D. The Soul Flies Accademy Dance Carsoli, A.S.D. Le Siepi Country Farm e porta anche la firma dei collaboratori: Ettorre Fabiano, Mascetti Selenia, Chiapparelli Eleonora e Baliva Marco.

“Negli ultimi mesi – continua la nota delle associazioni – ha dimostrato a tutto il settore sportivo tanta competenza, passione e solidarietà, a volte mettendo da parte le difficoltà personali, per mettere a disposizione il proprio lavoro a sostegno delle associazioni sportive, degli istruttori e degli atleti stessi. Le associazioni sportive affiliate ed i suoi collaboratori hanno voluto inviarle un ringraziamento pubblico per il lavoro svolto a loro sostegno, dietro i riflettori, con forza e professionalità che da sempre la contraddistinguono, ma che di questi tempi sono state particolarmente apprezzate da tutti”.

“Stiamo attraversando tutti un periodo colmo di incertezze e timori, di carenze affettive e materiali, anche tu. Ma, a differenza di molti, che si piangono addosso, tu hai reagito con tanta voglia di rialzarti e non hai pensato solo a te. No! Sei sempre al nostro fianco, senza alcuna esitazione. Fin dal primo giorno ti sei adoperata per noi e per le nostre And, trascorrendo notti insonni per ottemperare ai tuoi ‘doveri’ e metterci nelle migliori condizioni per mitigare l’aleatorietà del momento. È arrivata Pasqua e hai avuto l’idea di far sentire la nostra presenza con un piccolo grande gesto: ancora una volta ci hai dato visibilità e, date le circostanze, è stata una ventata di ottimismo. Ti stai preoccupando di alleviare le nostre difficoltà, ti stai prodigando affinché, con parvenza di normalità, tutto torni come prima. Grazie Noemi per la competenza che dimostri ogni giorno nel tuo lavoro. Grazie Noemi per esserci sempre vicina, per ogni volta che sposi i nostri problemi, cercando di trovare una soluzione. Grazie Noemi per le tue telefonate di vicinanza e di solidarietà, grazie per il tuo ottimismo, confidando in una ripartenza brillante. Noemi, semplicemente grazie di esistere“