Le nuove stanze della poesia, Cosimo Savastano

Il ritratto di Cosimo Savastano per l’appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia a cura di Valter Marcone.

Ci sono nella storia di questa regione figure di intellettuali e uomini di grande levatura culturale che tra le loro attività hanno riservato un posto rilevante alla poesia . E alla poesia dialettale in particolare. Perché il dialetto rappresenta per tutti loro l’umus in cui hanno coltivato i loro interessi culturali , le loro ricerche professionali , il loro impegno in favore della riscoperta, tutela e valorizzazione del patrimonio di storie di vita appunto di questa regione.

In sostanza da lì sono partiti per raggiungere quasi sempre traguardi non solo meritevoli ma spesso unici. La lingua “ madre” ,per così dire, ascoltata fin dalla nascita , impressa nella mente vissuta, sperimentata ed esercitata fin dalla fanciullezza diventa lo strumento per restituire le emozioni che contengono i versi.

Versi in dialetto, lingua con una sua storia e una sua dignità con i suoi vocaboli, le parole che servono a quelle emozioni per diventare comunicazione universale , soprattutto per recuperare l’essenza delle cose .

Parlo di uomini e donne come Pasquale Scarpitti, Ottaviano Giannangeli, Vittorio Monaco, Umberto Postiglione, Ernesto Giammarco che per esempio proprio a quella lingua ha dedicato l’intera vita arrivando a lasciarci un’opera veramente monumentale di conoscenza in questo settore e di tanti altri il cui elenco sarebbe troppo lungo omettendo il quale non pensiamo di far torto ad alcuno perché questi uomini, questi intellettuali, questi operatori culturali fanno parte del tessuto vitale di questa ragione e sono conosciuti in ogni città e paese.

Tra questi uomini si ricorda qui con le sue poesie Cosimo Savastano. Nato a Castel di Sangro nel 1939 ha operato per tutta la vita in quel paese.

Un intellettuale di pregio, di cultura raffinata che si evince nel suo lavoro di critico d’arte che ci ha lasciato monografie e studi per esempio su Teofilo Patini o Italo Picini.

Savastano ha pubblicato Che sarrà, Pescara, Tip. Ferretti, 1965; Amore, amore e parleme d’amore, Pescara, Ed. “Attraverso l’Abruzzo”, 1966, pref. Vittorio Clemente; Dénte a na scionna, Pescara, Ed. “Attraverso l’Abruzzo”, 1967, pref. Pasquale Scarpitti; Nu parlà zettenne, L’Aquila, Japadre Editore, 1982, pref. O. Giannangeli. Chi chiù – Poesie nell’antica lingua di Castel di Sangro, S. Atto, Edigrafital, 1994; Jummelle de parole, S. Atto, Edigrafital, 2000, intr. Umberto Russo.

Parlano di Cosimo Savastano: V. Esposito, Parnaso d’Abruzzo, Edizioni dell’Urbe, 1980; Note di letteratura abruzzese, ibid., 1982; Panorama della poesia dialettale abruzzese, ibid., 1989; Poesia, non-poesia, anti-poesia del ‘900 italiano, Foggia: Bastogi, 1992; Anna Ventura, Il sole e le carte, L’Aquila: Ferri, 1981; G. Oliva – G. De Matteis, Letteratura delle regioni di Italia: Abruzzo, Brescia: Ed. La Scuola, 1986; Franco Brevini, Le parole perdute, Torino: Einaudi, 1990; G. Spagnoletti-C. Vivaldi, Poesia dialettale dal Rinascimento ad oggi, Milan: Garzanti, 1991; Ugo Perolino, “L’antico fascino del dialetto riscoperto nell’opera di Savastano,” in Il Centro (1/8/1991), Pescara; Oliva Gualtieri Bernardi, “Nu parlà zettenne,” in Abruzzo Letterario, a. IV, n.3, 1992, Edizioni dell’Urbe; Franco Loi, “Di che stoffa sono i sogni della poesia?” in Il Sole-24 ore (2/7/1993), Milano.

Amore pe rejale

Amore amore e parleme d’amore

e parleme de suonne e tenerezze

damme la pacia tu che le carezze,

damme de ss’uocchie tia ru splendore…

Amore amore e parleme zettenne

amore amore quande vè le stelle

famme purtà pe’ le lucecappelle

tanta parole che n’ ce puone ‘ntenne…

Tanta parole nate da ssu core

che sta luntane e sbatte tale e quale

che sta luntane e palpeta d’amore.

L’amore é rusce come lu crugnale

e come pane-e-casce tè l’addore

amore damme amore pe’ rejale…

Amore per regalo – Amore amore e parlami d’amore / e parlami di sogni e tenerezze / dammi la pace tua con le carezze, / dammi di codesti occhi tuoi lo splendore… // Amore amore e parlami sussurrando / amore amore quando verranno le stelle / fammi portare dalle lucciole / tante parole che non si possono intendere… // Tante parole nate dal tuo cuore / che sta lontano e batte tale e quale / che sta lontano e palpita d’amore. // L’amore è rosso come il corniolo / e odora come pane e cacio / amore dammi amore per regalo. // (Traduzione di Nicola Fiorentino). Da Dénte a na scionna

N’allucche

Alla ‘ndrasatte ‘n ciele ce scurette

e che’ na botta jù re vuttelune

come crellà de vrite e de cumbiette

iettate a vranche ‘n miezze a re candune.

E quande fu nu chiòvere appacate

na screiazzata a frunne de chiuppera

freiette all’aria pe’ n’urle straziate

N’ ce sa chi fu. Na risa de sammuche

sgrellate a viente doce, a prima sera,

doppe l’acquata de le ciammaruche.

Un urlo – All’improvviso in cielo si fece scuro / e con un momento giù i goccioloni / come scricchiolare di vetri e di confetti / gettati a piene mani in mezzo ai massi. // E quando fu un piovere pacato / una sferzata fra le fronde del pioppeto / stridette nell’aria per un urlo straziato. // Non si sa chi fu. Una risa di sambuco / sgorgò nel vento dolce, sul far della sera, / dopo la pioggia improvvisa di prima estate. // (Traduzione dell’autore). Da Nu parlà zettenne

Sciate e pretame

Tutta l’anne pe’ tesse la canzona,

ma la staggiona n’ammupirce chiuse,

nu zetteià accurate che n’ ci-acquieta

come l’onna alla rena de ru mare.

L’onna che va e vè nen ci-apposa

tutta la notta, no’, sfoca le pene

che’ ru lenguagge sia che n’ ci-afferra:

e ma la terra o no’, parla la terra?

o faciaranne nu trascurse antiche

come parlame nu’ sciate e pretame?

Da Nu parlà zettenne, 1982

Fiato e pietrame Tutto l’anno per tesser la canzone, / ma l’estate è un ammutolire, / un tacere accorato senza pace, / come l’onda sulla rena del mare. / L’onda che va e viene e non riposa / tutta la notte, nonna, sfoga le pene / con il linguaggio suo che non si intende: / ma la terra, nonna, parla la terra? / o faranno un dialogo antico / come parliamo noi due, fiato e pietrame?

(Traduzione dell’Autore)’

I’ so’

Lucecappella i’ so’ dénte alla notta,

ca miele e pane i’ so’, ca so’ cecuta,

ca so’ l’onna e le sale de ru mare,

maniere sceme i’ so’ dell’acqua chiova,

ca na caccamandonia so’ d’amore,

so’ la sementa chiusa d’ogne fiore

e come la sementa me sprufonne,

ruscegnuole ‘mbriache e cantatore,

mazzamarielle e spica de dulore.

I’ so’ na ciammaruca che n’allega

‘n miezze alle scorze de re salecune.

I’ so’ na pescia d’acqua de cutine,

scenna sperduta, pena della sera.

Me vuoje chiude dénte a ste penziere

come nu ricce dénte alla sua spine,

me vuoje sazià che l’oje e che le vine

e stregnerme alla terra assi’ la fine

come na fronna secca de chiuppera.

Io sono Lucciola io sono della notte, / e ancora miele e pane io sono, sono anche cicuta, / anche l’onda sono e il sale del mare, / mestolo sono di insipida acqua piovana, / e un papavero sono d’amore, / sono il chiuso seme d’ogni fiore / e come il seme mi sprofondo, / usignolo ubriaco e cantatore, / farfalla nera e d’oro e spiga di dolore. // Io sono una lumaca solitaria / in mezzo alle cortecce dei salici. / Io sono una trota che vive nell’ansa profonda / ala sperduta, pena della sera. // Mi voglio rinchiudere in guesti pensieri / come l’istrice dentro i suoi aculei, / voglio saziarmi con l’olio e con il vino / ed aggrapparmi alla terra fino alla fine / come una foglia secca di pioppeto