L’Aquila – Venerdì tempo asciutto nella giornata con sole prevalente al mattino, qualche nube al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre stabile con nubi diffuse. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno in mattinata specie sui settori interni, qualche nube sulla costa; al pomeriggio il tempo sarà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori. Nubi in aumento nelle ore serali.

In Italia maltempo su tutte le regioni settentrionali al mattino eccetto in Romagna con ampie schiarite, situazione invariata al pomeriggio. Residue piogge su Alpi e Prealpi in serata, asciutto altrove. Transito di innocua nuvolosità medio-alta al centro Italia e tempo stabile eccetto deboli piogge su alta Toscana, precipitazioni assenti anche al pomeriggio e in serata su tutte le regioni. Al mattino tempo stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, nubi innocue in transito al pomeriggio e in serata tuttavia senza precipitazioni associate.



Temperature in calo specie nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)