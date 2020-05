Incentivi auto elettriche, online bando e modulistica

L’AQUILA – Pubblicati bandi e modulistica per gli incentivi all’acquisto di auto elettriche.

Come avevano annunciato alla fine della scorsa settimana, il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti rendono noto che è pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila il bando per chiedere gli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche. La misura è riservata a partite IVA e cittadini che, rispettivamente, hanno sede e residenza nei centri storici della città e delle frazioni, nonché ai tassiti con licenza valida per il comune.

Il bando, che contiene i dettagli dell’importo dei contributi, del relativo tetto massimo e dei requisiti per richiederlo, è reperibile nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi, dell’area amministrazione del portale [CLICCA QUI]. Nella stessa pagina web sono pubblicate anche le piantine dei centri storici e il modello per presentare la domanda. Si ricorda che i contributi, una volta che l’istruttoria avrà dichiatato l’ammissibilità della domanda, saranno erogati nella misura del 30% dell’acquisto della nuova auto elettrica, con un tetto di 8.000 euro per professionisti e imprese e di 4.000 euro per i cittadini. Questi ultimi, si rammenta, hanno diritto all’ecobonus che va da 4.000 euro se non si rottama la vecchia auto a 6.000 euro in caso di rottamazione. Senza considerare l’esenzione del bollo per 5 anni concesso dalla Regione per l’acquisto di auto elettriche.