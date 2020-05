Coronavirus, salgono a 4 i positivi a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi, due familiari del secondo contagiato dal Coronavirus positivi ai test.

Esito positivo per i tamponi di due familiari del secondo contagiato registrato a Luco dei Marsi, dove i positivi a questo punto salgono a quattro. A comunicarlo, il sindaco Marivera De Rosa: “Sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli sanitari ed adottate le misure precauzionali e cautelari a tutela della cittadinanza. I due concittadini appena risultati positivi al Coronavirus sono anche loro asintomatici, e già si trovavano in quarantena domiciliare dalla scorsa settimana”.

“All’esito del test, – prosegue il sindaco – sono stati immediatamente posti in isolamento sanitario, mentre i coabitanti, fortunatamente risultati negativi ai tamponi, continueranno a rimanere in quarantena stretta nella loro abitazione. Ai contagiati, i nostri auguri di pronta guarigione, e a loro e ai loro cari la nostra solidale vicinanza. Continuiamo ad osservare le regole e le prescrizioni indicate dalle Autorità, senza abbassare la guardia contro un nemico silenzioso ma ben presente”.