Ristoratori aquilani, tavoli e sedie sulle rotonde: i luoghi della protesta

Ristoratori aquilani, ancora pochi giorni per la protesta. Tavoli sulle rotatorie e sedie girate su ogni tavola: sarà questa l’immagine della resa, per la crisi post Covid

La manifestazione inizierà alle 10 di sabato 16 maggio e terminerà alle ore 22.

Sulla rotatoria scelta o assegnata l’attività posizionerà almeno 1 tavolo coperto da una tovaglia e 2 sedie sopra. Ben visibile dalla strada, magari sul dorso della sedia, sarà applicata una scritta stampata su un foglio rigido, riportante il messaggio: “#RAVV #GAMEOVER“.

Work in Progress per la manifestazione: un flash mob silenzioso ma plateale, d’impatto: i ristoratori vogliono arrivare a risvegliare l’attenzione del Governo nazionale.

Saranno queste le rotatorie occupate dai ristoratori: Fontana Luminosa, via Roma/via Vicentini/via XXV Aprile, Motel, Questura/Torrione, via Crispi/C.so Federico II, Ospedale, Coop Scoppito, Aquilone, Spaziani, Acquasanta superstrada Bazzano, Paganica.

Nella fase organizzativa ci si sta preoccupando, inoltre, di preparare ciascuna postazione dei ristoratori aquilani in maniera sicura: in modo tale che non si crei alcun intralcio alla circolazione stradale. Ogni partecipante potrà gestire la propria postazione.

Questo il messaggio con cui l’associazione Ristoratori Aq VS Virus aveva lanciato la protesta,