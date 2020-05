Reparixin, a L’Aquila lo studio Dompé della molecola contro il Covid

L’Aquila in primo piano nella lotta al coronavirus attraverso la ricerca. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato lo studio clinico per valutare efficienza e sicurezza di Reparixin, la molecola dell’azienda biofarmaceutica Dompé. Farmaco prodotto proprio a L’Aquila.

La molecola è sviluppata in ambito oncologico ed è tuttora in fase di test. Ora il farmaco “viene proposto per il trattamento della polmonite secondaria ad infezione da coronavirus Sars-CoV-2, in soggetti con un quadro clinico severo”. Lo studio sarà coordinato dall’Irccs San Raffaele di Milano. Questo viene riportato dal portale dell’ente regolatorio.

Nella nuova fase di sperimentazione, i ricercatori confronteranno l’efficacia di reparixin con quella di un placebo. Lo studio, denominato Reapavid19, durerà circa due mesi: in un primo momento coinvolgerà 48 pazienti, poi verrà esteso ad altri 100 pazienti.

Sarà condotto presso l’Irccs San Raffaele, l’Ospedale San Paolo di Milano e l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. I ricercatori saranno coordinati dal professor Alberto Zangrillo, direttore Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, e da Lorenzo Piemonti, direttore del San Raffaele Diabetes Research Institute.

Reparixin, la molecola Made in Italy firmata Dompé: come funziona

La molecola interviene inibendo l’azione di un mediatore dell’infiammazione, denominato interleuchina 8, una delle proteine che si è dimostrata essere associata al processo di infiammazione a carico dei polmoni durante l’infezione da virus Sars-Cov2.

“Un’azione potenzialmente utile nel trattamento dei pazienti Covid-19 più severi, dove l’eccessiva risposta del sistema immunitario rappresenta uno dei principali meccanismi di danno delle vie respiratorie. Sarà il primo trattamento italiano contro Covid-19, è già stato testato sui primi pazienti alla fine di marzo presso il San Raffaele di Milano, con risultati incoraggianti rispetto al contenimento delle complicazioni polmonari da Covid”, riporta l’azienda sul proprio portale.