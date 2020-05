L’Aquila, muore 71enne: Pianola a lutto

Tragedia a L’Aquila, 71enne perde la vita.

Lascia moglie e due figli A. C. S., il 71enne di Pianola deceduto a causa di gravi ferite riportate a seguito di quello che è subito apparso come un gesto volontario.

L’uomo è stato ritrovato in gravi condizioni da alcuni parenti, che hanno allertato il 118. La corsa verso l’ospedale però non è servita, il 71enne è infatti deceduto nonostante il tentativo di un intervento chiurirgico che però, per la gravità delle ferite, non ha avuto l’esito sperato.

Sul caso indagano gli investigatori della Squadra Mobile che, come riporta Il Messaggero, starebbero anche vagliando una lettera lasciata dall’uomo.

Per i funerali dell’uomo, molto noto a Pianola, si attende il nulla osta dell’autorità giudiziaria che sta valutando se conferire l’incarico per l’autopsia.