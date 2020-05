L’Aquila – Mercoledì tempo stabile su tutto il territorio nel corso della giornata con molte nubi sia al mattino sia poi al pomeriggio; tempo asciutto nelle ore serali con cieli generalmente nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +22°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia in mattinata sia poi al pomeriggio su sull’intera regione. Molte nubi anche in serata sempre però senza fenomeni.

In Italia maltempo sulle regioni settentrionali con piogge anche intense fin dal primo mattino sulle regioni occidentali. Piogge e acquazzoni anche nel pomeriggio e in serata. Variabilità per lo più asciutta al centro Italia con nubi irregolari fin dal mattino alternate a brevi schiarite. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge sulla Toscana. Cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni e tempo generalmente asciutto, possibili piogge solo in nottata sulla Campania.

Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

(Centro Meteo Italiano)