Hotel Cristallo, stop a pazienti covid: situazione è migliorata

L’annuncio arriva dallo stesso Centro Turistico, che comunica:

“A seguito del miglioramento delle condizioni generali, inerenti l’emergenza Covid, la Asl ci ha comunicato la restituzione dell’Hotel Cristallo, precedentemente utilizzato per la quarantena dei soggetti colpiti dal Covid-19, ma già guariti. Procederemo alla santificazione dei locali per un avvio di stagione nel segno della speranza, per un’annata positiva”.

La struttura di Fonte Cerreto era stata messa a disposizione della Protezione Civile da parte del Comune dell’Aquila, come presidio per tutti quei pazienti guariti dal Covid, ma non ancora negativi al tampone. Una volta dimessi dall’ospedale, quindi, i pazienti contagiati venivano trasferiti all’Hotel Cristallo. Numerose erano state, in seguito ai primi trasferimenti, le polemiche riguardanti le condizioni di pulizia e i servizi offerti nel presidio Covid.

Ora, in seguito al miglioramento generale della situazione emergenziale, non è più necessaria la disponibilità dei locali e la struttura torna in gestione al Centro Turistico.