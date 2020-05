Gattini abbandonati in una scatola cercano casa

Una scatola piena di gattini nati da poco è stata lasciata nel parcheggio del centro commerciale L’Aquilone.

I gattini sono stati soccorsi da alcuni volontari dell’Aquila che stanno provvedendo alla loro cura.

A quanto pare, non sarebbe la prima volta. Secondo quando riferito da una volontaria del Comune dell’Aquila al Capoluogo, tutti gli anni, in questo periodo, vengono abbandonati dei gattini davanti i parcheggi dei centri commerciali.

“Una situazione che si ripete di anno in anno senza che nessuno riesca a porvi rimedio. Gattini trattati alla stregua di spazzatura. Speriamo almeno che questa cosa smuova le coscienze, quello che vorremmo ora è che ci facciano visionare le telecamere. Abbandonare gli animali è reato!”, spiega al Capoluogo la volontaria che ha trovato i gattini.

I gattini ora sono in buone condizioni di salute e in ottime mani; per chi volesse avere informazioni o volesse prenderne uno, il numero di telefono da contattare è 392/1100112.