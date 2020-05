Fase 2, Genovesi: “Laboratorio tamponi all’Ospedale di Avezzano”

Anche l’ospedale di Avezzano potrebbe avere un laboratorio per l’analisi dei tamponi. L’idea di Tiziano Genovesi, commissario provinciale della Lega.

“Nella cosiddetta fase uno, quella dell’emergenza, il coordinamento provinciale aquilano della Lega ha lavorato all’unisono con l’assessore Nicoletta Verì per arginare la crisi epidemiologica a tutela delle nostre comunità; entrati ormai nella fase due, la famosa ripartenza, abbiamo la necessità di pianificare e potenziare quelli che sono i presidi ospedalieri presenti sul nostro territorio, ipotizzando anche nel nosocomio SS. Nicola e Filippo un laboratorio di riferimento regionale per l’analisi dei tamponi”.

“Ringraziamo per la disponibilità e per la collaborazione l’assessore con delega alla Sanità, con cui ci siamo interfacciati anche sull’ospedale di Tagliacozzo, ospedale in cui saranno dislocati i pazienti che necessitano della “quarantena finale”; altrettanto impegno è stato profuso per rendere di nuovo operativi, a stretto giro, sia il pronto soccorso di Pescina che quello di Tagliacozzo” dichiara in una nota il commissario provinciale della Lega Tiziano Genovesi.