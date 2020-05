POESIA IN EMERGENZA

Emergenza Poesia, il frigorifero delle emozioni

Frigorifero in ordine ed emozioni in subbuglio, scadenze certe per i prodotti ma non per le nostre angosce. I versi della poetessa kuwaitiana contemporanea Saadyya al-Mufarriih come spunto per la rubrica Emergenza Poesia a cura di Alessandra Prospero.