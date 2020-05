L’Aquila, rifiuti al Parco del Castello: cestini questi sconosciuti

L’Aquila ai tempi del coronavirus. Poca gente in giro, nel rispetto delle regole anti contagio, non manca, però, l’inciviltà. Dopo i guanti gettati a terra, una colazione al parco condita da maleducazione.

Bicchieri su una panchina del Parco del Castello, carte, buste e tovaglioli. Scena di ordinaria inciviltà nel verde del Parco, nel cuore dell’Aquila.

Un triste spettacolo denunciato via social dall’Asm.

“Comunicazione per i signori che hanno fatto colazione sulle panchine del Parco del Castello, i cestini vanno usati”.

I cestini non erano lontani, ma a quanto pare l’inciviltà non va in quarantena, neanche in tempi del Coronavirus.