Joelette sui sentieri d’Abruzzo, la montagna per tutti

Mountain Evolution investe nella Joelette, il dispositivo che permette ai diversamente abili di percorrese sentieri di montagna.

“Abbiamo sempre pensato che nei periodi di crisi piuttosto che lamentarsi occorre investire per creare nuove alternative e aprire nuove strade, cosi abbiamo deciso di far scoprire a tutti il fascino del territorio che ci circonda”. Così lo staff di Mountain Evolution, formato da Giulia, Marco, Domanico, Lorenzo, Mauro, Emiliano, Gianluca, che annunciano: “Abbiamo investito acquistando una Joelette, un dispositivo che permette ai diversamente abili di poter percorrere i sentieri di montagna. Solo con l’aiuto di due persone senza uno sforzo eccessivo si potranno percorrere tantissimi trekking nelle nostre montagne, anche per chi non potendo più camminare sulle proprie gambe pensava che certi ambienti fossero ormai preclusi. Dalla prossima estate molte delle nostre escursioni in programma saranno aperte a tutti anche ai diversamente abili”.

Joelette, costi e calendario 2020.

“Per quanto riguarda i costi per questo tipo di attività, ovvero escursione con la Joelette non saranno particolari ma la quota normale che pagheranno tutti. Solo l’accompagnatore della persona disabile avrà una gratuità per aiutarci a condurre la Joelette.

Le prime date:

– 14 Giugno domenica – Fiori, acqua e neve alla base Prena;

– 18 Luglio sabato – I boschi di faggio dei Carbonai;

– 8 Agosto sabato – Anello dei 3 laghetti;

– 14 Agosto venerdì – monte Archetto – costa ceraso;

– 21 Agosto venerdì – da Santo Stefano a Racollo, tour ad anello con sosta al rifugio;

– 25 Agosto martedì – Voltigno;

– 20 Settembre domenica – Valle del vasto.

Il video del test della Joelette intorno al Castello d’Ocre, effettuato prima del lockdown