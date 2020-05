Fase 2, ristorante L’Opera riparte dall’asporto

Il ristorante L’Opera riparte con l’asporto dopo la lunga chiusura conseguente all’emergenza Coronavirus.

Il ristorante L’Opera dello chef Jones Bargoni durante i 2 mesi di chiusura ha effettuato il servizio a domicilio.

Da adesso il ristorante effettuerà il servizio d’asporto nel pieno rispetto delle regole anti contagio.

Pinsa romana, hamburger, fritti fatti in casa e fantastici desser, queste sono le proposte del ristorante che si trova all’Aquila in via Tempera 3 in centro storico.

Jones Bargoni al tempo della pandemia si è rinventato, proponendo nel suo ristorante piatti più consoni per l’ asporto e la consegna a domicilio.

“Siamo stati tra i primi locali a riaprire con il servizio di consegna a domicilio – spiega Jones al microfono del Capoluogo – realizzando una collaborazione con La Pecora Nera Arrosticini e il bar/gelateria Nova Vida. Creando una sinergia e sincronizzazione dei tempi per permettere al cliente di ricevere diverse proposte in un unico ordine, nel massimo della puntualità e del rispetto delle regole per contrastare il Covid 19“.

“Sono molto soddisfatto dei risultati visti fin ora. I clienti sono contenti del nostro servizio e ci ringraziano costantemente per continuare a donare emozioni attraverso le nostre proposte. Un affetto quello dei nostri clienti che ci ha dato lo stimolo per andare avanti, con la speranza di poterci rivedere presto. Tanti clienti infatti non vedono l’ora di tornare all’ interno del nostro ristorante”.

“Con l’asporto in ogni caso il mio ristorante si è spostato virtualmente nelle case di chi ci aveva scelto”.

“Sono riuscito a mantenere comunque un contatto, una vicinanza seppur virtuale che mi ha fatto sentire meno solo. Sono stati mesi duri, allietati in parte dalla partecipazione in streaming al programma televisivo Cuochi D’Italia di Alessandro Borghese e non volevo rompere questo legame che si è creato con le persone che mi seguono”.

“Anche se da imprenditore sono consapevole che il mio ristorante non potrà reggersi per sempre sull’asporto o sul domicilio, ci metterò sempre tutta la passione e la costanza che ho sempre impiegato per la cucina!”.

“Questo periodo mi ha aiutato a far riflettere su un concetto di cucina ancor più legata al territorio, alla manipolazione e cura della materia prima nonché alle loro possibili combinazioni. Diciamo che ne sono uscito, ne sto uscendo, paradossalmente con un gran bel bagaglio di nozioni e nuove tecniche da applicare nel nuovo menù appena il governo ci darà il via libera per l’ apertura”, conclude.

Il servizio attivo tutti i giorni dalle 19:30 alle 22:00 e a pranzo su prenotazione, studiando vari format direttamente con lo Chef Jones Bargoni. (info 349/7072019)