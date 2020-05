Coronavirus, Lega: 200mila euro per i comuni in zona rossa

Progetto di legge proposto dalla Lega Abruzzo per i comuni già zona rossa: trasferimenti agli enti locali per 200mila euro.

Presentato questa mattina in conferenza stampa dal consigliere regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, il progetto di legge sulla zona rossa Covid in Abruzzo: “La finalità di questo progetto di legge è di sostenere l’economia dei comuni già zona rossa, individuati a seguito delle ordinanze del presidente Marsilio in piena emergenza covid19 sulla base delle valutazioni della Asl di Pescara, attraverso il trasferimento ai comuni di cui sopra di risorse quantificate in duecentomila euro. Queste le comunità interessate: Contrada Caldari (frazione del comune di Ortona) per la provincia di Chieti; Civitella Casanova, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano per la provincia di Pescara; Arsita, Bisenti, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo e Montefino per la provincia di Teramo”.

“I trasferimenti – spiega D’Incecco – sono ripartiti per l’80% in base alla popolazione residente, mentre il restante 20% è suddiviso in base ai giorni di lockdown riportati nelle ordinanze regionali; una volta che le amministrazioni ricevono il quantum. provvederanno, mediante avviso pubblico, alla concessione e all’erogazione dei contributi alle imprese, micro e piccole, che sono state oggetto di misure restrittive in vigore nella zona rossa. Ringrazio il segretario regionale della Lega on. Luigi D’Eramo per il suo prezioso intervento e il lavoro del capogruppo avv. Pietro Quaresimale che ha rappresentato le istanze degli amministratori della zona Val Fino della provincia teramana con cui è sempre stato in contatto dall’inizio della pandemia, infine ringrazio i colleghi tutti per il lavoro sinergico che ha permesso questa misura di legge”.