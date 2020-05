Festa della Mamma a L’Aquila con gli Alpini, “Al caldo e al sicuro”

Festa della Mamma con gli Alpini “Al Caldo e al Sicuro”

Gli Alpini del 9 scendono in campo in occasione della Festa della Mamma.

“Guardate: hanno di nuovo decapitato le stelle e insanguinato il cielo, come un mattatoio”. È la frase del poeta Vladimir Majakovshij incisa sulla panchina colorata di rosso alla Villa Comunale. In occasione della Festa della Mamma le donne del Gruppo Alpini del 9 Reggimento della Sezione Abruzzi, hanno incontrato presso la Villa Comunale le operatrici del Centro Antiviolenza – Associazione Donatella Tellini dell’Aquila.

Un incontro per poter donare giubotti per le donne che oggi cercano aiuto al centro antiviolenza. L’attuale stato di isolamento forzato potrebbe “intrappolare diverse donne nella situazione di subire le violenze dei propri partner che, in alcuni casi, diventano efferati omicidi. Venti piumini da donna che avvolgeranno come un abbraccio, pieno di calore e sicurezza, tante donne che dalle mani hanno ricevuto solo violenza e sopruso.

Auguri a Tutte le Mamme