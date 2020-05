Migranti e Covid, Crippa a L’Aquila “Per dare le risposte che mancano dal Governo”

Migranti a Carapelle e problematiche legate all’emergenza Covid in Abruzzo. La Lega a L’Aquila, con il vice segretario federale Andrea Crippa e l’onorevole Luigi D’Eramo. “Qui per dare ai cittadini abruzzesi le risposte che mancano dal Governo”.

Non solo il probabile arrivo di 100 migranti a Carapelle Calvisio, piccolo borgo dell’aquilano abitato da 84 anime, ma un cronoprogramma di misure per sostenere i cittadini abruzzesi. L’onorevole Andrea Crippa, vice segretario della Lega, è arrivato oggi in Abruzzo per fare il punto della situazione.

Sul tavolo idee di misure a sostegno dei cittadini d’Abruzzo e dell’economia regionale. Dalla cassa integrazione agli aiuti alle imprese, fino alle tematiche strettamente connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria. Un confronto che ha raccolto consiglieri e assessori della Lega Abruzzo.

Prima tappa Carapelle Calvisio per Andrea Crippa dove, accompagnato dall’onorevole Luigi D’Eramo, ha incontrato il sindaco Domenico Di Cesare.

“Il sindaco dovrà gestire l’arrivo di migranti in una piccola comunità. Un fatto che metterà a repentaglio l’identità stessa del Comune aquilano di Carapelle, la sua storia. Si tratta, del resto, di un Comune dove non c’è neanche un vigile urbano: pensate, quindi, cosa possa significare questo sotto il profilo della sicurezza e dei controlli, in questo delicato momento di emergenza sanitaria. Come si gestiranno decine e decine di migranti? È chiaro che come Lega faremo muro contro muro, anche con il Prefetto o con chiunque voglia annullare l’identità del Comune“.

La rappresentanza leghista, con il primo cittadino, ha visitato il Comune di Carapelle Calvisio e ha ascoltato i cittadini nelle loro “richieste e timori in vista della possibilità di accoglienza dei migranti nel periodo di sorveglianza sanitaria”.

Poi l’incontro con il direttivo regionale dell’Abruzzo, assessori e consiglieri della Lega, all’Emiciclo.