Covid L’Aquila: su Vincilvirus geolocalizzazione parchi aperti e attività d’asporto

Coronavirus: sul sito Vincilvirus.it geolocalizzazione di parchi e aree verdi aperti e attività commerciali che svolgono servizio da asporto

Sul sito internet vincilvirus.it è possibile consultare l’elenco e la relativa geolocalizzazione dei parchi e dei giardini pubblici aperti sul territorio comunale, come da Dpcm del 26 aprile scorso. “È un servizio che avevamo annunciato e che mettiamo a disposizione dei tanti aquilani che tornano a frequentare i parchi cittadini e possono così conoscere quelli attivi più vicini alla loro posizione – ha spiegato il sindaco, Pierluigi Biondi – Ricordo a tutti che sono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini e che è consentita l’attività motoria seguendo le indicazioni fornite dal ministero della Salute. In tutti i parchi sono affissi cartelli con le regole da seguire nel rispetto delle prescrizioni governative”.

Da oggi, inoltre, lo stesso sito internet, realizzato dal Comune dell’Aquila per sostenere attività commerciali e aziende favorendo l’incontro tra rivenditori e cittadini, è a disposizione anche dei negozianti che esercitano la propria attività utilizzando il servizio d’asporto. I commercianti che vogliono aderire trovano sul sito l’apposita scheda da compilare per comunicare tipo di attività, ubicazione, contatti, elenco di servizi proposti, orari di servizio con modalità di prenotazione, logo e foto dell’attività.

“Dopo la risposta positiva avuta dai commercianti che avevano attivato il servizio di consegna a domicilio – ha commentato Biondi – abbiamo pensato di estendere la possibilità di segnalare la propria attività sul sito anche a chi lavora con il servizio d’asporto. È un servizio di promozione che abbiamo messo a disposizione delle aziende che in questo particolare momento, più che in altri, vanno sostenute e che è stato molto apprezzato”.

Attualmente sul sito sono registrati 29 parchi, circa 200 attività commerciali per 24 categorie merceologiche. Oltre a geolocalizzarle, attraverso una mappa interattiva, il sito consente anche di scaricare un pdf riassuntivo di tutte le attività inserite. Da quando è stato attivato – il 28 marzo scorso – vincilvirus.it ha conteggiato quasi 30mila visualizzazioni, per oltre 7.200 utenti. Nell’ultima settimana ha registrato un incremento di visite del 36 %.