Abruzzo, Imprudente: pubblicato nuovo bando per l’agricoltura biologica

È stato pubblicato, sul sito della Regione Abruzzo, un nuovo bando relativo agli interventi per la conversione ed il mantenimento dell’agricoltura biologica. L’annuncio del vice presidente Emanuele Imprudente.

“Potranno partecipare al primo intervento ‘conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica’ nuove aziende che introducono per la prima volta e notificano a un organismo di certificazione la richiesta di adottare i metodi dell’agricoltura biologica;il secondo intervento riguarda (sottomisura 11.2) il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, a cui possono partecipare le aziende storiche già inserite nel sistema di certificazione“, scrive in una nota il vice presidente di Giunta con delega all’agricoltura.

“È importante essere riusciti ad attivare questa misura nel 2020 in quanto nel 2019 è terminato l’impegno della vecchia misura del PSR 2007-2013 a cui avevano partecipato oltre 1.000 aziende agricole biologiche. La dotazione finanziaria per la sottomisura 11.1 ammonta a euro 700.000 mentre per l’intervento 11.2 sono impegnati euro 5.000.000” prosegue Imprudente.

“In Abruzzo la superficie destinata alla produzione biologica è di circa 40.000 ettari: le colture maggiori sono rappresentate dai cereali e colture foraggere, seguite dalla vite e dall’olivo. Riguardo il numero delle aziende che operano nel settore si rileva che sono passate dalle 600 del 2000 a circa 2.000 del 2019″ conclude il vice presidente aquilano.