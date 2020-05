Vespa killer avvistata a L’Aquila

Incubo Vespa killer: va fino a 40 chilometri orari ed è un pericolo per le altre api e per l’uomo. Un esemplare di questo calabrone asiatico, nella serata di ieri, è stato catturato a L’Aquila.

Nel capoluogo di regione la vespa – avvistata in Italia quest’anno già dai primi di maggio – è stata catturata, tramortita e uccisa da un cittadino, dopo aver constatato con certezza che si trattasse proprio del calabrone killer, apparso in Italia otto anni fa. La provenienza della vespa killer, come accertato dagli esperti, è il sud-est asiatico.

Vespa killer, le caratteristiche

La vespa killer – tecnicamente definita Vespa velutina – è stata così chiamata per la sua capacità di sterminare le altre api ed gli insetti impollinatori, importanti per la capacità riproduttiva di molte specie di piante.

Questa nuova specie di calabrone è arrivato in Europa – e poi anche in Italia – attraverso la Francia, dove è stata avvistata fin dal 2004. Secondo i dati degli esperti sarebbe arrivata in Italia dal 2012. La sua presenza in questa annata specifica era stata segnalata in America già dal novembre scorso, dopo aver trovato diverse api decapitate. Per gli apicoltori rappresenta un’autentica minaccia.

La vespa è lunga anche più di 5 centimetri, nota in Giappone per le devastazioni di alveari e innumerevoli danni all’apicoltura. Nel giro di poche ore, infatti, questi esemplari possono sterminare un alveare con migliaia di api. Con le prede nutrono le loro larve nei nidi.

La vespa velutina è approdata in Francia nei primi anni 2004 dove le perdite negli alveari arrivano talvolta al 50% delle popolazioni, come riporta GQItalia.it .

Il calabrone asiatico ha una potente neurotossina, la puntura è circa cinque volte più velenosa di quella di altri calabroni: più punture possono causare seri problemi anche in persone non allergiche. Il tasso di aggressività verso l’uomo è analogo a quello del calabrone europeo.

Le estremità delle zampe sono colorate di giallo. La pericolosità della velutina é anche dovuta al fatto che costruisce i propri nidi spesso in vicinanza di aree urbane o dentro edifici ad uso umano, come serre, capanni o terrazze.