Turismo Abruzzo, Vi aspettiamo con tutto il cuore

L’emergenza Coronavirus ha imposto mesi di isolamento: adesso, in prossimità della stagione estiva, parte la campagna dei sindaci d’Abruzzo per la promozione del territorio.

“Vi aspettiamo con tutto il cuore”, questo il “leit motiv” dei primi cittadini abruzzesi che hanno mostrato le bellezze e le peculiarità dei loro comuni in un video che rende l’Abruzzo una terra meravigliosa e tutta da scoprire.

L’iniziativa “Vi aspettiamo con tutto il cuore” è stata voluta dall’editore di Tesori d’Abruzzo, Paolo De Siena.

Un cuore grande che batte forte dall’interno alla costa e che copre da Celano a Guardiagrele, passando per Sulmona, Silvi Marina, L’Aquila, Alba fucens e Fossa.

Ognuno di questi posti ha i suoi piccoli e grandi tesori naturali o architettonici, come la spettacolare chiesa di Santa Maria ad Cryptas a Fossa, gli eremi della Valle Peligna o la Fortezza di Civitella del Tronto.

Che sia mare o montagna “Vi aspettiamo con tutto il cuore”, invita anche gli stessi abruzzesi a scoprire posti finora sconosciuti anche all’interno della propria provincia.

“In questi due mesi non ho dato più segni di me. Negli spazi chiusi di casa ho cercato l’idea giusta per far tornare a volare il mio Abruzzo. Libero come il volo di un’aquila che tende a raggiungere il cielo più azzurro. Quello cioè in cui le nuvole non possono fare ombra al sole. A breve capirete quanta bellezza, quanta grazia luminosa ha la nostra terra in un video che ci stimola a riscoprire i tanti tesori che possediamo”, ha scritto Paolo De Siena in un post sul suo profilo Facebook con il quale ha anticipato l’iniziativa.

Il link del video “Vi aspettiamo con tutto il cuore”: