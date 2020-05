L’Aquila – Ampi spazi di sereno nella giornata di sabato alternati a innocui addensamenti; tempo asciutto anche in serata. Precipitazioni attese nella mattinata di domenica, tempo stabile nel pomeriggio così come in serata con nuvolosità diffusa. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.

In Abruzzo tempo stabile nella giornata di sabato con locali schiarite e qualche nube su gran parte del territorio, asciutto anche in serata. Piogge diffuse nella mattinata di domenica sulla costa e sulle zone interne, fenomeni in esaurimento nel pomeriggio.

In Italia nubi in aumento a partire dalle regioni occidentali con deboli piogge inserata su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata ma conincremento della nuvolosità a partire dalle ore serali e notturne,possibilità di precipitazioni sparse lungo le coste tirreniche nelle oreserali e notturne. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sulle zone peninsulari, nubi inaumento su Sicilia e Sardegna con deboli fenomeni sul cagliaritano alpomeriggio e in serata.

Temperature stazionarie o in leggero aumento.

(Centro Meteo Italiano)