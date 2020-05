L’Aquila, pubblicato l’avviso per il bonus alimentari

Coronavirus, pubblicato l’avviso per richiedere il bonus per l’acquisto di generi alimentari.

Come avevano già anticipato in occasione dell’approvazione della relativa delibera, il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, rendono noto che da oggi è pubblicato l’avviso per richiedere il bonus per l’acquisto di generi alimentari, in ragione dell’emergenza coronavirus covid-19.

Si tratta del secondo avviso che riguarda tale argomento ed è riservato ai nuclei familiari esposti agli effetti economici dell’emergenza in corso e in stato di bisogno, domiciliati stabilmente o dimoranti nel Comune dell’Aquila, ovvero ancora in possesso di permesso di soggiorno valido. Il bando è pubblicato in questa pagina del sito internet del Comune.

Le domande potranno essere inoltrate da domani, sabato 9 maggio, e fino alla scadenza del 15 maggio, utilizzando esclusivamente una form elettronica sulla rete internet, il cui link sarà disponibile da domattina.