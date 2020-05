Esami di terza media e Coronavirus: tesina e colloquio a distanza

Gli esami di terza media al tempo del Coronavirus come era stato già annunciato verranno sostituiti con la tesina discussa a distanza.

Esami telematici quindi per circa mezzo milione di adolescenti italiani che fino a qualche giorno fa erano convinti, in base a quanto inteso dall’ultimo decreto, che bastasse consegnare la tesina ai professori.

Invece, alla fine, si è scelto di dare una parvenza di normalità agli esami di terza media con una specie di simulazione dell’orale a distanza che si discuterà prima dello scrutinio finale.

Per i ragazzi sarà un modo per mettersi alla prova e anche la soluzione per mantenere un contatto, seppur da remoto, con i professori che li hanno seguiti per tre anni.

Alcune scuole si erano già oregnizzate in tal senso, come l’istituto Manin di Roma, che aveva deliberato di far fare comunque gli esami orali a distanza ai propri alunni per non privarli di questo rito di passaggio.

Esami di terza media: Quanto peserà la discussione della tesina nel voto finale?

Come ha spiegato ieri nell’incontro con i sindacati Max Bruschi, già consulente del ministro Gelmini scelto da Azzolina per guidare il Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione, la tesina sarà il tassello finale di un processo di valutazione “olistica”, in cui il consiglio di classe prenderà in considerazione l’intero percorso svolto dagli alunni nel corso dei tre anni.

Soppesando insieme alle competenze acquisite e i voti nelle singole materie, avrà un peso anche la maturazione raggiunta. Il voto finale, come sempre, sarà in decimi, con anche la lode per i più bravi.