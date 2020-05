8 maggio, supplica alla Madonna del Rosario di Pompei

A causa dell’emergenza Covid, la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei quest’anno si farà sul web, per evitare occasioni di contagio e assembramenti.

Appuntamento alle 12 di oggi sulla pagina Facebook “Quelli di Santa Maria Paganica”.

L’8 maggio 1876 il Beato Bartolo Longo posò la prima pietra di quello che sarebbe diventato uno dei luoghi di culto mariani più importanti e celebri del mondo cattolico: il Santuario della Madonna di Pompei.

Proprio l’8 maggio, oltre che la prima domenica di ottobre, nel Santuario e in tutto il mondo, alle ore 12:00, i devoti della Vergine recitano solennemente la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei.

La supplica alla Madonna del Rosario di Pompei è stata composta dallo stesso Bartolo Longo nel 1883 come atto d’amore alla Vergine.

Quest’anno le limitazioni agli spostamenti imposte dall’emergenza Coronavirus impediranno ai tanti fedeli di accorrere come tradizione al santuario campano; così anche per i parrocchiani aquilani di Santa Maria Paganica e i tanti devoti alla Madonna del Rosario, non sarà possibile di ritrovarsi nel monastero agostiniano di sant’Amico, dinanzi al trittico della Beata Vergine del Rosario sfuggito alla distruzione della Chiesa di Santa Maria Paganica ed oggi ospitato dalle monache di clausura nel loro convento, dove da alcuni anni la prima domenica di ottobre si celebra la festa della parrocchia.

Per dare un segno di continuità e di vicinanza ai fedeli anche in questi tempi di “distanziamento sociale”, il parroco don Stefano Rizzo ed alcuni membri della comunità parrocchiale, hanno pensato di realizzare un collegamento in streaming per la recita comunitaria della tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei alle ore 12:00 del prossimo 8 maggio, dalla chiesa di San Silvestro.

Chi vorrà potrà assistere alla preghiera collegandosi alla pagina Facebook, oppure al seguente link:

Per chi vuole e lo desidera, al termine della recita della Supplica, don Stefano benedirà le immagini o le statuine Mariane a protezione delle famiglie.