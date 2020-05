Sulmona, tenta di darsi fuoco in Comune per protesta

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e il personale del 118 con un’ambulanza pronti a intervenire per qualsiasi evenienza. Subito dopo aver cessato la protesta, con gli abiti ancora cosparsi di benzina, l’uomo è entrato nei locali del comando di Polizia locale, a colloquio con il segretario generale, quindi è stato accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti.