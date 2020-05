Riparte l’asporto alla Gelateria Duomo del maestro Dioletta

Fase 2, riparte anche il gelato. La bella stagione, le giornate lunghe e piene di sole fanno venir voglia di un buon gelato.

Il maestro gelatiere aquilano Francesco Dioletta è pronto per ripartire con l’asporto del suo gelato nel punto vendita di Piazza Duomo.

La gelateria Duomo di Francesco Dioletta durante l’emergenza Coronavirus ha continuato a effettuare le consegne a domicilio dal punto vendita di via Leonardo da Vinci. Adesso, “ci vediamo finalmente in Piazza”, dice al microfono del Capoluogo.

Non solo le consegne, ma anche una video ricetta per creare in casa il gelato durante l’isolamento conseguente dal Coronavirus per tenere compagnia ai bambini chiusi in casa.

La famiglia Dioletta in questi mesi di emergenza ha continuato a lavorare, “cercando di tenere botta” con una squadra composta dal capostipite e dalle colonne della gelateria; i figli Enrico, Sara, Luca ed Eleonora.

Con il loro furgoncino carico di gelato hanno percorso tutta la città; “per lavorare e per non perdere il contatto con la nostra affezionata clientela”.

La Gelateria Duomo è la prima insegna abruzzese ad aver dato alla regione i Tre Coni, punteggio di eccellenza, secondo Gelaterie 2019 e 2020 di Gambero Rosso.

“Abbiamo sempre cercato di fare la differenza puntando sulla semplicità e su prodotti di qualità per il nostro gelato, scegliendo ingredienti genuini, come le nocciole del Piemonte o le bacche di vaniglia del Madagascar. Si tratta di materia prima di pregio, ma per i nostri clienti abbiamo sempre voluto solo il meglio”, spiega Dioletta.

Quindi, ora sarà possibile di nuovo gustare il gelato in Piazza Duomo; ovviamente, stando anche alla recente ordinanza di Marsilio, (la 46), si potrà effettuare esclusivamente l’asporto. Bibite e alimenti non possono essere consumati all’interno degli esercizi commerciali.

“Il Coronavirus ci ha fermati ancora una volta – continua Dioletta – ma noi aquilani siamo i professionisti della ripartenza. Dopo il sisma siamo andati nei centri commerciali, poi siamo tornati nel 2016 in centro, poi ancora ci sono stati il terremoti di Amatrice ad agosto e di gennaio del 2017 con il loro conseguente spopolamento. Non eravamo pronti a gestire anche questa emergenza. È stata una tragedia inaspettata e terribile, soprattutto per un settore come il nostro che aspetta la primavera per lavorare a pieno regime dopo il naturale rallentamento invernale”.

“L’auspicio per tutti è che al più presto si possa tornare liberi, di girare, di consumare un gelato seduti a un tavolino osservando una città che sta rinascendo… Noi siamo pronti!”.

In questi mesi di stop Dioletta e i suoi figli hanno anche provveduto a rifare “trucco e parrucco” al locale di Piazza Duomo che è stato sanificato, igienizzato e si presenterà con una veste nuova.

Per omaggiare tutte le mamme e la loro festa imminente e anche l’associazione culturale Mamme per l’aquila con cui è stata realizzata la videoricetta, Dioletta ha pensato anche ad un gusto di gelato tutto per loro: “bacche di vaniglia del Madagascar, fragola e mascarpone, latte e zucchero. Pochi ingredienti semplici, una ricetta che può piacere a tutti, molto particolare ma soprattutto ‘giusta’ per le mamme: il vero pilastro della società”, conclude.