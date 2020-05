Regione Abruzzo, boccata di ossigeno per economia: 6milioni a pmi e lavoratori autonomi

Boccata di ossigeno per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi della Regione Abruzzo: stanziati sei milioni di euro per il rilancio dell’economia regionale.

È in fase di pubblicazione l’art.4 della legge n.9 del 06/04/2020 recante “Misure per il rilancio dell’economia regionale” con cui la Regione stanzia 6 milioni di euro per sostenere le spese di investimento di micro e piccole imprese e lavoratori autonomi in regime forfettario che operano in Abruzzo e che sono costituite da almeno tre anni.

“La Lega mantiene le promesse fatte giorni fa e passa dalle parole ai fatti” dichiara il capogruppo della Lega in Regione Pietro Quaresimale.

Sei milioni per sostenere le spese di investimento: i destinatari sono piccole imprese e lavoratori autonomi in regime forfettario che operano in Abruzzo e che sono costituite da almeno tre anni.

“L’agevolazione consiste in un contributo, sotto forma di sovvenzione diretta, a fondo perduto concesso a titolo di rimborso delle spese di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 5.000 euro al netto dell’IVA. I tempi previsti per l’erogazione delle risorse saranno celeri,dopo dieci giorni circa dalla conclusione del bando i fondi verranno erogati ai beneficiari”

“Trattasi di misure concrete a cui teniamo in particolar modo noi della Lega affinché vengano alleviate in parte le sofferenze economiche dei piccoli imprenditori abruzzesi,dei commercianti e partite iva: vale a dire tutti coloro che avranno un ruolo fondamentale della così detta fase due, la ripartenza della nostra Regione” conclude il leghista.