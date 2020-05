L’Aquila – Venerdì tempo asciutto nel corso della giornata con sole prevalente al mattino, cieli poco nuvolosi nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con qualche nube. Temperature comprese tra +6°C e +19°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno in mattinata sulla costa e sulle aree interne; qualche nube in più al pomeriggio sempre però senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi.

In Italia quella di domani sarà un’altra giornata di tempo stabile al nord Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi per il transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Tempo stabile e asciutto anche sulle regioni centrali con poche nubi in transito al pomeriggio, fenomeni assenti. Bel tempo e sole prevalente sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori fin dalle ore mattutine, sole prevalente anche al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque.

Temperature in aumento su tutte le regioni.

(Centro Meteo Italiano)