Ciao Sofia, scomparsa a soli undici anni

L’Aquila piange in silenzio la scomparsa della piccola Sofia Marrelli, portata via da una grave malattia a soli 11 anni.

Due scuole in lutto per la prematura scomparsa di Sofia, stroncata da una leucemia fulminante.

Sono arrivati oggi pomeriggio i messaggi per la sospensione delle lezioni online agli alunni della scuola media Mazzini Patini ed a quelli del Liceo Cotugno.

Sofia, frequentava la prima media

La scuola media Mazzini, che frequentava Sofia nella classe prima, osserverà due giorni di lutto nelle giornate di domani e di sabato, 8 e 9 maggio.

Il Cotugno, la scuola dove insegna mamma Angela, osserverà il lutto nella giornata di domani ‘per dimostrare il cordoglio unanime di tutta la comunità del Cotugno’, ha scritto la dirigente scolastica Serenella Ottaviano.

Sofia, il cordoglio della Scuola Mazzini-Patini

“Nell’apparente non senso del momento che stiamo vivendo”, dice il dirigente scolastico Marcello Masci, “nel surreale clima che tutti viviamo, sembra che al di fuori delle nostre case tutto si sia fermato, che il fluire della vita si sia arrestato, messo tra parentesi nell’attesa di una riapertura, di un ritorno alla normalità e allo scorrere del tempo. Non è cosi, lì fuori le cose accadono, il ciclo incessante della vita e della morte non si arresta di fronte a nulla, nemmeno dinanzi alla purezza innocente di Sofia. Se n’è andata in silenzio, per Lei venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio sospendiamo ogni attività programmata, almeno questo glielo dobbiamo”.